Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ из-за инцидента в аэропорту Кишинева

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 18

Президент Татарстана Рустам Минниханов 17 апреля прибыл в молдавскую столицу на конгресс по приглашению местных парламентариев, но ему не дали выйти из самолета и назвали нежелательным гражданином.

Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ из-за инцидента в аэропорту Кишинева

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Сотрудника российской димписсии в Молдавии выдворяют из страны. Об этом сообщается в заявлении МИД европейского государства.

Причиной стал «инцидент в аэропорту Кишинева, где приземлился самолет главы Татарстана Рустама Минниханова». Известно, что незадолго до этого во внешнеполитической ведомство был вызван российский посол Олег Васнезов, где и было ему объявлено о персоне нон грата одного из официальных лиз посольства РФ.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент Татарстана Рустам Минниханов был приглашен молдавскими парламентариями на Конгресс дружбы народов в Комрате. Однако, когда самолет главы республики приземлился в Кишиневе, политику было объявлено, что он и его команда являются нежелательными гражданами. Во въезде в страну было отказано. При этом их даже из самолета не выпустили.

Стоит отметить, что ранее в МИД России обещали принять ответные меры в случае присоединения Молдавии к антироссийским санкциям Запада. Это случилось после того, как вице-премьер, глава МИД страны Николай Попеску заявил о запрете на въезд и блокировке активов десяти россиян со стороны Кишинева.

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