«Был бум»: Анна Калашникова до сих пор исправляет последствия неудачной пластики

Знаменитость однажды последовала модным трендам, теперь навсегда усвоила этот урок.

Актриса и певица Анна Калашникова нечастый посетитель косметологических клиник, хотя ее мама по профессии — косметолог. При этом, когда артистка все-таки идет в подобное место, то не меняет внешность кардинально. Она отметила, что делает уколы для увлажнения кожи и призвала быть аккуратнее с процедурами красоты. Однажды знаменитость решилась на модную операцию и жестоко поплатилась за это.

«Помню был бум на удаление комков Биша. Все мои подруги мечтали об идеальных скулах. Ну и я их послушала, сделала операцию. Щечки пропали, но лицо стало слишком изможденным, пришлось восполнять потерянный объем филлерами», — заявила Калашникова в беседе с изданием KP.RU.

По ее словам, теперь регулярно приходится вводить инъекции филлеров, ведь со временем препарат рассасывается и щеки вновь оказываются болезненно впалыми. Такой внешний вид только старит и портит лицо звезды.

Ранее певец Прохор Шаляпин тоже высказался по поводу пластики. В отличие от Калашниковой, артист не боится таких процедур, но уверен, что вмешательство хирургов допустимо только в случае реальной необходимости.

У исполнителя есть общая беда с Анной. Мужчина тоже сделал операцию, о которой пожалел впоследствии. Однажды подруга убедила его в важности ринопластики. Тогда Шаляпин поверил ей и пошел на сложный шаг, но теперь уверен, что зря согласился на это.

Ранее 5-tv.ru сообщал, делал ли певец Николай Басков пластические операции.