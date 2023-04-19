Николай Басков рассказал, делал ли он пластические операции

Натуральный блондин Николай Басков уверен пока в своей природной красоте и признается, что не делал никаких пластических операций. Споры в СМИ о хирургических манипуляциях с его лицом 46-летний певец опроверг в интервью корреспонденту 5-tv.ru на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV.

«Мне пришлось столкнуться с косметологом. Но — еще раз говорю — не делал пластических операций! Ничего. И по лицу тоже ничего: не удалял комки Биша, и веко я не оперировал. Я пока за естественность!» — подчеркнул золотой голос России.

При этом Басков не исключает, если в какой-то момент он поймет, что ему нужна помощь специалистов из области пластической хирургии, чтобы продлить молодость на экране, то операции будут.

К слову, его друг и коллега по цеху Филлип Киркоров решил для себя по-другому. 30 апреля королю российской эстрады исполняется 55 лет. К юбилею певец подготовился радикально — он не только допустил пластику лица, но и еще откорректировал фигуру при помощи операций, тем самым сбросил не меньше, чем десять килограмм.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Филипп Киркоров поразил публику обтягивающими трико и пышными ягодицами.