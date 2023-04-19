Николай Басков рассказал, делал ли он пластические операции

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27

Певец следит за своей внешностью и задумывался о пластике. Но приходилось ли Баскову ложиться под нож хирурга?

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Натуральный блондин Николай Басков уверен пока в своей природной красоте и признается, что не делал никаких пластических операций. Споры в СМИ о хирургических манипуляциях с его лицом 46-летний певец опроверг в интервью корреспонденту 5-tv.ru на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV.

«Мне пришлось столкнуться с косметологом. Но — еще раз говорю — не делал пластических операций! Ничего. И по лицу тоже ничего: не удалял комки Биша, и веко я не оперировал. Я пока за естественность!» — подчеркнул золотой голос России.

При этом Басков не исключает, если в какой-то момент он поймет, что ему нужна помощь специалистов из области пластической хирургии, чтобы продлить молодость на экране, то операции будут.

К слову, его друг и коллега по цеху Филлип Киркоров решил для себя по-другому. 30 апреля королю российской эстрады исполняется 55 лет. К юбилею певец подготовился радикально — он не только допустил пластику лица, но и еще откорректировал фигуру при помощи операций, тем самым сбросил не меньше, чем десять килограмм.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Филипп Киркоров поразил публику обтягивающими трико и пышными ягодицами.

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

11:26
Трехлетнюю дочку выпавшей из окна женщины нашли мертвой в Балашихе
11:19
«Без желания смягчить»: Захарова о жестком разговоре с послами США, Британии и Канады
11:07
Николай Басков рассказал, делал ли он пластические операции
10:51
Американцы хранят секретные ядерные технологии на Запорожской АЭС
10:43
«Повернул не туда»: иностранец арендовал Lamborghini и устроил ДТП в центре Москвы
10:34
ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы в Керчи

Сейчас читают

Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца
Актер из «Отряда особого назначения» Александр Тартышников умер на Украине
«Не лицо, а гармошка»: Прохор Шаляпин ответил, нужно ли мужчинам ухаживать за собой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео