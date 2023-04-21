Порнорежиссер назвал «слабое место» российских мужчин
Режиссер порно Логинов озвучил требования к мужчинам-актерам «фильмов для взрослых»
Фото: www.globallookpress.com / Arkadius Kozera
Также режиссер перечислил требования к порноактерам.
Режиссер «фильмов для взрослых» Сергей Логинов в интервью изданию «Страсти» перечислил требования к мужчинам, снимавшимся в в его работах.
Самое главное и основное требование к мужскому полу в эротических видео — управляемая эрекция. Или хотя бы ее наличие. Это умение не слишком развито у мужчин в России, особенно в нестандартной ситуации, когда происходит съемка акта на камеру.
Также режиссер уточнил, какими должны быть размеры полового органа у актера для съемок в порно. Естественно, выбор падает на обладателей большого размера: это объясняется особенностями съемки — все происходящее в кадре должно быть отчетливо различимо. Кроме того, большой половой член символизирует большую мужскую силу и энергию.
Это зажигает весь процесс, уверен Логинов, это воспринимается аудиторией «фильмов для взрослых» на архетипическом и бессознательном уровне, да и просто — больше нравится зрителю. Что касается женщин, то по наличию растительности на теле в индустрии особых условий нет, все зависит от моды.
Логинов поделился воспоминаниями о том, что рабочий день порноактеров непредсказуем, продолжительность полового акта зависела от места и возможности работать на площадке. Чтобы эрекция у актера длилась на протяжении всего процесса, Логинов использовал специальные препараты.
«Основная хитрость — накормить актера каким-нибудь медицинским препаратом для улучшения эрекции», — отметил режиссер.
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