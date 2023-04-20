Тревога в Пулково: у одного из самолетов обнаружен дырявый топливный бак

Все произошло буквально за несколько секунд до взлета судна.

В аэропорту Пулково была объявлена тревога из-за течи авиатоплива из самолета авиакомпании RusLine. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно последней информации, воздушное судно должно было вылететь рейсом в Нарьян-Мар сегодня, 20 апреля, в 7:20 утра. На его борту находились три члена экипажа и 18 пассажиров.

При выруливании на взлетно-посадочную полосу самолет остановился на рулежной дорожке и от диспетчера стоянок поступила информация о возможной течи топлива.

ЧП в Пулково: у самолета обнаружена течь в баке. Фото: 5-tv.ru

К CRJ-200 тут же прибыли спасательная команда, пожарные и скорая помощь. Все пассажиры были спасены и отправлены в аэропорт. Сейчас самолет находится на стоянке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пассажирский самолет готовился к аварийной посадке в Петербурге.