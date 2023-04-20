Уже сегодня с южного полушария Земли можно будет наблюдать редчайшее явление — гибридное солнечное затмение.

Согласно астрологическому прогнозу, солнечное затмение, которое наступит 20 апреля, отождествляет начало нового «коридора затмений». Однако, как считает российский астроном и старший научный сотрудник Государственного Астрономического института им. П. К. Штернберга и доцент физико-математического факультета Московского государственного университета Владимир Сурдин, на это время — не стоит обращать внимание. Об этом пишет Газета.ру.

По определению, «коридор затмений» — это время между двумя ближайшими друг к другу солнечным и лунным затмениями.

Сурдин отмечает, что никакого отношения к науке понятие «коридор затмений» не имеет. Он удивился, когда узнал, что это словосочетание считается популярным.

С южного полушария Земли 20 апреля можно будет наблюдать редчайшее явление — гибридное солнечное затмение, которое начинается как полное, но со временем становится кольцеобразным.

Прошлый раз его можно было наблюдать в 2005 году, а в будущем подобное будет в 2041 году. Однако полностью оно не повторяется никогда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен коридор затмений 20 апреля — 5 мая 2023.