Будут ли вводить дополнительные меры из-за нового подвида COVID-19

Обновленная инфекция сильно отличается от привычного коронавируса.

Новых профилактических мер из-за выявления нового подварианта коронавируса «арктур» пока не собираются вводить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Нет, никаких изменений нет. И каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет», — заявил представитель Кремля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленной мутации в ходе рабочей поездки в Саратов. По ее словам, обновленная инфекция распространяется гораздо быстрее, а также способна обойти уже имеющийся иммунитет.

Известно, что «арктур» является еще одной мутацией «омикрона», особенно распространен в Индии (около 90% заболевших заражены именно этим подвидом. — Прим. ред.). По мнению Поповой, в конце мая может произойти высокий подъем заболеваемости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с корью в России.