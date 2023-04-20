Будут ли вводить дополнительные меры из-за нового подвида COVID-19
Песков: дополнительных мер из-за нового подвида коронавируса «арктур» пока не будет
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Личный архив Дмитрия Пескова;5-tv.ru
Обновленная инфекция сильно отличается от привычного коронавируса.
Новых профилактических мер из-за выявления нового подварианта коронавируса «арктур» пока не собираются вводить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.
«Нет, никаких изменений нет. И каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет», — заявил представитель Кремля.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленной мутации в ходе рабочей поездки в Саратов. По ее словам, обновленная инфекция распространяется гораздо быстрее, а также способна обойти уже имеющийся иммунитет.
Известно, что «арктур» является еще одной мутацией «омикрона», особенно распространен в Индии (около 90% заболевших заражены именно этим подвидом. — Прим. ред.). По мнению Поповой, в конце мая может произойти высокий подъем заболеваемости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с корью в России.
- 20 апр
- «Большая заразность»: подвид коронавируса «арктур» может обходить иммунитет
- 18 апр
- В России обнаружена новая разновидность COVID-19 — «Арктур»
- 8 апр
- Доказано, что у переболевших COVID-19 могут родиться дети с повреждением мозга
- 7 апр
- Вбрасывают новые штаммы: в Минобороны РФ увидели искусственную подпитку пандемии
- 21 мар
- О чем могут сигнализировать проблемы с памятью у молодежи после COVID-19
- 14 мар
- Китай возобновил выдачу виз иностранцам
- 14 мар
- Глава ВОЗ выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19
- 2 мар
- Ученые выявили самое опасное последствие коронавируса: каковы риски
- 2 мар
- Власти Британии намерены истребить всех кошек в стране: зачем это нужно?
- 27 февр
- Три года ждали: туристы из Китая впервые с начала пандемии посетили Россию
Читайте также
29%
0.05 89.37
-0.20
Нашли ошибку?