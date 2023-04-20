Принятый за космический болид под Киевом спутник НАСА сошел с орбиты

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Американский солнечный зонд RHESSI сошел с орбиты и сгорел

Принятый за космический болид под Киевом спутник НАСА сошел с орбиты

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Спутник ввел наблюдения за солнечными вспышками еще с 2002 года. Что с ним случилось?

Спутник НАСА RHESSI, за падение которого приняли болид под Киевом, сошел с орбиты. Об этом сообщается на сайте spacetrack.org.

По новым данным, космический объект, числящийся в каталоге Командования воздушно-космической обороны Северной Америки под номером 27370, действительно указан как сошедший с орбиты. Также известно о том, что Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) сгорел в атмосфере планеты.

До этого за падение этого спутника был принят упавший в Киевской области космический болид. Из-за этого на территории киевской области была объявлена воздушная тревога. Официальные лица администрации города высказывали совершенно разные версии по этому поводу.

Данное устройство в течение 16 лет проводило наблюдения за вспышками на Солнце. В 2018 году спутник утратил связь с Землей и перестал работать. Кстати, он проводил свои наблюдения аж с 2002 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом.

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