В НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в ответ на запрос РИА Новости опровергли слухи о падении американского спутника в небе над Киевом.

«Мы отслеживаем спутник НАСА под названием Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), который в настоящее время остается на орбите», — сообщил представитель агентства.

В НАСА добавили, что объект не представляет угрозы для населения Земли. А отслеживание космического объекта ведется совместно с Министерством обороны США.

Неисправный спутник должен войти в атмосферу Земли около 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля).

Чем является объект, упавший в районе Киева, остается загадкой.

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