В НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14

По словам представительства ведомства, аппарат все еще находится на орбите Земли.

В НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом

Фото: www.globallookpress.com / Peter Carroll

Читайте нас в: Дзен Новости

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в ответ на запрос РИА Новости опровергли слухи о падении американского спутника в небе над Киевом.

«Мы отслеживаем спутник НАСА под названием Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi), который в настоящее время остается на орбите», — сообщил представитель агентства.

В НАСА добавили, что объект не представляет угрозы для населения Земли. А отслеживание космического объекта ведется совместно с Министерством обороны США.

Неисправный спутник должен войти в атмосферу Земли около 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля).

Чем является объект, упавший в районе Киева, остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru писал, чем на Украине объяснили вспышки в небе над Киевом.

+10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Четыре любимчика: каким знакам зодиака повезет в солнечное затмение 20 ап...

Последние новости

2:50
Акулинин день: что можно и категорически нельзя делать 20 апреля
2:50
Прихожане ведут бой за Киево-Печерскую Лавру с властью Украины
2:42
Навский четверг: почему 20 апреля прозвали Пасхой мертвых
2:36
Продолжение романтичной истории: фильм «Сумерки» может перевоплотиться в сериал
2:30
Особо сложный период: чем опасен коридор затмений 20 апреля — 5 мая 2023
2:20
В НАСА опровергли информацию о падении спутника над Киевом

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Красотой не взять: рэпер Navai выдвинул главные требования к девушкам
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео