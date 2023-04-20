Полиция снова нагрянула в Киево-Печерскую лавру на сигнал о «минировании»

В Киево-Печерскую лавру утром 20 апреля снова пришла полиция. На этот раз они якобы получили сигнал, что лавра заминирована. Поэтому на место прибыли также экстренные службы и саперы. Прихожан, которые пришли на богослужение, не пускали внутрь около двух часов. Но ничего подозрительного в монастыре так и не нашли.

Киевские власти с марта требуют, чтобы монахи канонической Украинской православной церкви покинули обитель. В Сети появились кадры задержания одной из защитниц УПЦ — женщину без сознания сотрудники полиции сначала бросили на землю, а затем просто затолкали в машину и увезли в таком состоянии в участок.

Защитников Лавры правоохранители обвиняют в «хулиганстве», некоторым из них сейчас грозит реальный тюремный срок до пяти лет.