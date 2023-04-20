Ракета Starship Илона Маска взорвалась на четвертой минуте испытательного полета

Крупнейшая в истории ракета Starship, разработанная компанией Илона Маска, взорвалась через три минуты после старта. Ведущий трансляции назвал это быстрым внеплановым демонтажем.

В SpaceX на инцидент тоже отреагировали оптимистично — назвали пуск успешным и подчеркнули, что ситуация поможет не повторять ошибки. По плану Starship, созданный для миссий на Луну и Марс, должен был подняться на высоту 234 километра, обогнуть Землю по орбите и сесть на воду в районе Гавайских островов.

Первая попытка воплотить этот сценарий также провалилась — 17 апреля пуск отменили за девять минут до старта из-за проблем с клапаном давления. Причиной сегодняшнего взрыва стали проблемы с отделением первой ступени.

Фото, видео: Reuters / STEVE NESIUS

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очень странный памятник создали в честь богатейшего человека мира Илона Маска. Глава SpaceX с телом козла сидел верхом на своей ракете.