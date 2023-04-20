Путин назначил Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Котюкова временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Красноярского края. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Кремля. Прежде Котюков работал заместителем министра финансов. До этого он занимал пост министра науки и высшего образования и возглавлял Федеральное агентство научных организаций.

На встрече с новым врио главы Красноярского края Путин подчеркнул, у Котюкова большой опыт работы. Котюков отметил, что считает самыми важными моментами является развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечение транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края. Кроме того, принципиально важным и приоритетным вопросом является социальная поддержка участников спецоперации и членов их семей.

Губернатор Красноярского края Александр Усс ушел в отставку по собственному желанию. Он руководил регионом с сентября 2018 года. До этого в течение 20 лет возглавлял региональный парламент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин освободил Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС.