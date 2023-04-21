Вучич: Запад заставляет Сербию вступить в НАТО путем запугивания Россией

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Президент Сербии подчеркнул — пока он верховный главнокомандующий, страна не войдет в состав альянса.

Вучич: Запад заставляет Сербию вступить в НАТО путем запугивания Россией

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

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Западные политики стали призывать Белград вступить в НАТО, угрожая Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич. Но его вердикт противоположен мнению Запада — именно Североатлантический альянс представляет угрозу стране.

«Говорят нам вступать в НАТО, потому что Россия всех поставит под угрозу… Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас», — подчеркнул Вучич в эфире TV Prva.

Вучич четко дал понять, что пока он президент Сербии, страна не войдет в состав альянса. Государство будет и дальше придерживаться военного нейтралитета по резолюции парламента от 2007 года, при этом участвует в программе Североатлантического альянса «Партнерство ради мира». Вместе с тем Вучич напомнил, что 23 апреля будет ровно 24 года с момента авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии. В результате тогда погибли 16 человек.

В 1999 году НАТО, совершив несколько тысяч авиавылетов, сбросило на Белград бомбы и направило крылатые ракеты на жилые кварталы. Тогда погибли порядка 2,5 тысяч человек, в том числе дети. Бомбардировки продолжались 78 дней. Запад применял, в том числе заряды с обедненным ураном.

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