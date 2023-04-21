«Тушить пожары экономически невыгодно»: чем запомнился губернатор Красноярского края Усс
Личность и деятельность политика постоянно окружали скандалы.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Большое внутриполитическое событие произошло в России. В отставку ушел самый богатый губернатор Сибири — Александр Усс.
Вся его карьера сопровождалась разными финансовыми, политическими, уголовными и даже религиозными скандалами. А его знаменитую фразу про вред тушения лесных пожаров вспоминают даже сейчас. Корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий — о том, каким запомнится губернатор Усс.
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