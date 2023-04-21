Выбиты окна: в жилом доме в Волгограде произошел взрыв

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13

Утечка газа и пожар произошли в жилом доме в Волгограде

Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области; 5-tv.ru

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Пожилой хозяйки квартиры, в которой произошло происшествие, к счастью, не было дома.

В жилом доме в Волгограде произошел сильный взрыв. Об этом в диалоге с 5-tv.ru сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

По ее словам, рано утром, 21 апреля, на улице Титова, дом 9, произошел взрыв бытового газа, а затем вспыхнул пожар. В 4:20 утра по московскому времени поступил звонок в экстренные службы.

Уже к пяти часам утра пожарные ликвидировали горение.

«Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Краснооктябрьского района Волгограда Дмитрий Цымлов», — пояснила Черединина.

Хозяйкой квартиры на втором этаже, где произошел взрыв, оказалась 87-летняя жительница Волгограда. На момент происшествия ее не было дома, она уезжала на медицинское обследование в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жильцов дома в Нефтекамске эвакуировали из-за взрыва бытового газа.

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