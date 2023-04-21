Полицейский подружился с бывшим заключенным и помог ему ограбить дом в Воронеже

Чаще всего заключенные пренебрежительно относятся к блюстителям порядка, ведь именно из-за них правонарушители оказываются пойманы. Однако и в этой области найдутся исключения. Например — история из Воронежа.

Как стало известно 5-tv.ru, около четырех лет назад полицейский Андрей (имя изменено. — Прим.ред.) познакомился с Михаилом (имя изменено. —Прим. ред.). Мужчины быстро нашли общий язык, а впоследствии и вовсе стали друзьями. Правда, между ними присутствовало большое «но». Михаил — бывший заключенный.

При этом деятельность товарищей не мешала их крепкой связи. Оба даже смогли найти общий интерес — стремление к богатству. Иначе как объяснить крупное ограбление на более чем 18 с половиной миллионов рублей, которое совершил оригинальный дуэт?

Схема у криминальной двойки оказалась замысловатая. Сначала Андрей познакомился с состоятельной супружеской парой, где жена являлась директором целой фирмы. Полицейский представился сотрудником уголовного розыска. Потом стал втираться супругам в доверие, улыбался и играл примерного гражданина. Андрей даже не стеснялся заходить в дом к семье под разными предлогами.

Уже в 2021 году корыстный блюститель порядка узнал интересную деталь про богатых «друзей». Парочка решила умчаться из роскошного гнездышка — их ждала турзабаза в пригороде, которая, кстати, тоже принадлежала семье. Конечно, это придало некий стимул. Хозяева исчезнут на лето, а дома появятся лишь за редким исключением. Почему бы не воспользоваться уникальным шансом? Страж порядка сразу сообщил радостные новости бывшему зэку.

После этого наступил звездный час Михаила. Полицейскому негоже пачкать руки тем, за что он сажает преступников. Поэтому у пустующего дома ночью появился только амбициозный Миша с двумя помощниками, личности которых до сих пор не установлены.

У банды уже имелись все инструменты. Они снесли металлическую решетку на участке, отжали створку оконной рамы первого этажа и проникли внутрь. Там группа нашла целый клад сокровищ внутри металлического ящика. Конечно, содержимое сейфа быстро оказалось в руках злоумышленников — это ювелирные украшения на сумму 18 с половиной миллионов рублей.

После удачного ограбления довольный Михаил не забыл про великодушного друга. В тот же день он встретился с Андреем и передал ему часть похищенных сокровищ.

Криминальная сказка могла бы иметь счастливый конец, однако полиция все равно поймала вероятных виновных. Какого удивление было у сотрудников правоохранительных органов, когда в лице задержанного оказался их же коллега. Теперь в отношении обоих проводится проверка. Вероятно, Андрей будет иметь куда больше общего с Михаилом, помимо стремления незаконно разбогатеть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вежливый грабитель обчистил микрофинансовую организацию в Петербурге.