«Денежки все, пожалуйста»: вежливый грабитель обчистил микрофинансовую организацию в Петербурге

Несколькими днями ранее в городе произошел подобный случай. И тоже с соблюдением этикета.

Петербург в очередной раз подтвердил статус культурной столицы, где даже преступники отличаются хорошими манерами. Сейчас там разыскивают еще одного вежливого грабителя. Мужчина зашел в микрофинансовую организацию на севере города. И спокойным, будничным тоном попросил кассира отдать ему деньги.

«Денежки можно снять? Денежки все, пожалуйста. Все!» — говорит грабитель.

«Вы имеете в виду деньги вам?» — спрашивает кассир.

«Ну, типа ограбление», — объясняет вежливый налетчик.

Он тщательно скрывал лицо — надел медицинскую маску, очки и бейсболку. И намекнул, что в кармане у него пистолет. Потому кассир не стала оказывать сопротивления — отдала деньги из сейфа, после чего грабитель быстро покинул помещение, сказав на прощание «Спасибо».

В Петербурге вежливый грабитель забрал деньги из кассы и извинился перед продавцом

Накануне в похожей манере был ограблен один из салонов сотовой связи в Петербурге. Преступник, вооруженный пистолетом, взял деньги из кассы — но при этом извинился перед кассиром и даже оставил несколько купюр в качестве чаевых. Правда, ушел он с добычей недалеко, вскоре его задержали полицейские.