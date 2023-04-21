Названа дата проведения церемонии торжественного вручения премии BraVo

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Полина Долгова
Полина Долгова 28

Ожидается, что на мероприятия прибудут главы и сотрудники дипмиссий из более чем 20 государств.

Названа дата проведения церемонии торжественного вручения премии BraVo

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Пятая международная профессиональная музыкальная премия BraVo пройдет 25 апреля. Мероприятие состоится на исторической сцене государственного академического Большого театра России.

В церемонии примут участие музыканты из Европы, Азии и Южной Африки. Зрители смогут полюбоваться яркими оперными и балетными номерами, а также увидеть инструментальные исполнения настоящих звезд сцены. В качестве награды лауреатам будет присуждена золотая скрипка.

Участие примут артисты из десяти стран, также ожидается, что прибудут главы и сотрудники дипмиссий из более чем 20 государств.

Своими номерами зрителей удивят Сергей Полунин, Светлана Захарова, пианист Иван Бессонов, а также кумир миллионов и звезда оперной сцены Дарья Горожанко, а также флейтистка из Турции Шефика Кутлуер и сопрано из Китая Джан Ли и многие другие исполнители.

Ведущая предстоящей церемонии Елена Север заявила, что несмотря на то, что наша страна находится под влиянием санкций, премия все равно пройдет. На V церемонии вручения премии BraVo будет сильный международный состав участников. Кроме исполнителей из Евразии и России мероприятие посетят выдающиеся музыканты из Южной Америки и Новороссии.

О дате церемонии объявили на торжественном гала-ужине, который посетили звезды российской эстрады и исполнители классической музыки.

В числе гостей были Григорий Лепс и Ольга Серябкина, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, премьер Большого театра Игорь Цвирко и его супруга — ведущая солистка Большого театра — Кристина Кретова, а также многие другие звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Купченко получила специальный приз на ММКФ из рук Никиты Михалкова.

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