Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

Он выразил благодарность Владимиру Зеленскому и Верховной раде «за доверие» и попросил принять его увольнение.

Фото: www.globallookpress.com/Yuliia Ovsiannikova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о решении уйти в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. Моя позиция по обвинению остается неизменной», — говорится в публикации.

Кравченко поблагодарил коллег, которые выполняют свою работу, и отметил, что их труд не должен обесцениваться. Также он выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде за доверие, после чего попросил принять его увольнение.

Ранее журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщил о пропаже Кравченко. По его данным, генпрокурор перестал выходить на связь после того, как въехал в правительственный квартал. В офисе генпрокурора опровергли сообщения о проведении обысков у самого Кравченко.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:30
Бывший директор Газманова продолжает отстаивать свою невиновность: защита сделала ход
0:30
Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку
0:22
На костылях и в инвалидном кресле: Тодоренко рассказала о проблемах со здоровьем
0:01
«Как Деды Морозы»: Станислав Бондаренко о любви дочерей к яркому макияжу
23:33
Турнир RAF в 2027 году пройдет на арене «Лужники» в Москве
23:29
Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотников над регионами России за день

Сейчас читают

Война в проливе 2.0: Иран начал охоту за американскими авианосцами
Новые хиты 2026: какие игрушки пришли на смену Лабубу
Пусто и точка: ресторанам McDonald's на Украине не хватает продуктов
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео