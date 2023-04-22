Охотники за селедкой: более двух тысяч сивучей заметили на Сахалине

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Краснокнижные сивучи собрались у берегов Сахалина для ловли рыбы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ted Raynor; 5-tv.ru

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Морские львы приплыли туда со всего Дальнего Востока.

У берегов Сахалина на рыбалку собрались более двух тысяч краснокнижных сивучей. Они приплыли сюда со всего Дальнего Востока, чтобы не пропустить пик нереста сельди.

Одни гиганты нежатся на солнце, другие ныряют за селедкой. Плотно пообедав, не забывают позировать туристам. По словам жителей, скоро морские львы отправятся вслед за косяками рыб, как заядлые серфингисты за волнами.

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