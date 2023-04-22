Брата Екатерины Волковой обвинили в убийстве и расчленении двух мужчин в США

Родного брата актрисы Екатерины Волковой Леонида в США обвинили в жестоком убийстве двух человек. Родственника знаменитости арестовали до выяснения всех обстоятельств дела.

Как сообщает издание KP.RU, Волкова обвинили в убийстве 28-летнего и 37-летнего мужчин. Они якобы были нетрадиционной ориентации. На протяжении определенного времени мужчины помогали Волкову с жильем. А когда у брата актрисы закончились деньги, попросили с вещами на выход.

Судя по камерам видеонаблюдения, Волков был последним, кто заходил в дом жертв, после чего они пропали. На протяжении двух недель их искали. Расчлененные тела были обнаружены в контейнерах на одном из складов. Кроме того, незадолго до их смерти были опустошены банковские карты. По версии следствия, именно Волков и украл деньги.

Актриса ситуацию в семье не комментирует. Адвокат обвиняемого уверен, в деле еще много невыясненных деталей. Знакомые Волкова в его причастность к преступлению не верят. Мол, он был добрым и не мог поднять на кого-то руку.

«Эти новости… Не может такого быть. Он никогда бы не решал проблемы таким способом, это несвойственно для его воспитания и характера. Леня добрый, безотказный. Мне даже кажется, некоторые иногда чрезмерно это использовали», — заявила одногруппница Волкова.

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