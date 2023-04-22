«Ролики и дискобол»: 49-летняя жена Валерия Сюткина радикально сменила имидж

Прежде избранница музыканта предпочитала классический стиль, но настроение резко изменилось.

Супруга певца Валерия Сюткина, Виола, радикально сменила имидж и похвасталась новыми фото в соцсетях. Первое на что обратили внимание подписчики — прическа избранницы музыканта. На смену белокурым локонам до плеч пришли короткие кудри, которые теперь лишь слегка прикрывают шею. А вот с цветом волос Виола экспериментировать не рискнула, оставшись преданной блонду.

В гардеробе тоже очевидные перемены. Если на прежних фото жена артиста чаще всего позирует в классических нарядах, то теперь акцент сделан на кэжуал: муза экс-солиста группы «Браво» надела свободный нежно-голубой свитер с треугольным вырезом и спущенными плечами. В сочетании с равными джинсами образ получился гармоничный и даже романтичный — подписчики в восторге.

«Хорошенькая какая! Вам идут кудряшки!»;

«Аааа!!! Как прикольно!!! Ролики и дискобол»;

«Кудряшки Сью»;

«Очень красиво и натурально»;

«Ангел», — написали фолловеры.

К слову, Виола уже целых 25 лет замужем за Валерием Сюткиным. Даже спустя столько лет музыкант по-прежнему без ума от супруги и готов ради нее на любые подвиги. В честь любимой артист дал ее имя и своей дочери. Виоле-младшей уже 24 года, и он в ней души не чает. Так же, как и в трехлетнем сыне Льве. Кроме детей от этого брака, у певца есть 40-летняя дочь Елена от первой жены и 33-летний сын Максим — от второй.

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