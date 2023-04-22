«У вас все будет, мои крошки»: Бородина подарила дочкам микроавтобус

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Бородина подарила дочкам микроавтобус Mercedes

«У вас все будет, мои крошки»: Бородина подарила дочкам микроавтобус

Фото: Instagram* / borodylia

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая в одиночку воспитывает наследниц. И, конечно, как любая мама, она хочет своим детям дать все самое лучшее.

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась поклонникам своим подарком дочерям — Марусе и Теоне. На днях знаменитость позвала девочек во двор дома и подарила… микроавтобус Mercedes-Benz модели V-класса.

«Обожаю радовать своих девочек. Пусть у вас все будет, мои крошки», — сказала Бородина.

Она рассказала, что транспорт купила взамен предыдущего для поездок дочерей в школу и другие образовательные учреждения. Внутри микроавтобуса есть светодиодная подсветка передней панели, холодильник и откидные столики на спинках сидений. Дочки обрадовались такому подарку. Они сразу побежали осматривать новый транспорт и даже немного повздорили. Маруся сразу заявила, что не будет сидеть рядом с сестрой. Но в итоге все разрешилось благополучно.

К слову, Бородина в одиночку воспитывает наследниц. Со вторым мужем бизнесменом Курбаном Омаровым она развелась летом 2021 года. Супруги расстались не на самых позитивных нотах. Причиной развода послужили многочисленные измены предпринимателя. При этом, по словам телеведущей, Омаров не особо горит желанием принимать участие в воспитании дочери Теоны. С отцом Маруси отношения у Бородиной тоже неидеальны, но знаменитость не хочет рассказывать все детали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны дорогостоящие подарки Ксении Бородиной своим детям.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:40
Вадим Ключник: что можно и категорически нельзя делать 22 апреля
3:31
В Москве арестован замначальника испытательной лаборатории по делу о госизмене
3:21
Давние обиды: стало известно, почему Маркл не поедет на коронацию Карла III
3:08
«Степашка» на передовой: какое оружие поможет справляться с дронами в зоне СВО
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
2:51
«У вас все будет, мои крошки»: Бородина подарила дочкам микроавтобус

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Самый волшебный день в году: как 22 апреля 2023 привлечь удачу, финансы и любовь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео