«У вас все будет, мои крошки»: Бородина подарила дочкам микроавтобус

Телеведущая в одиночку воспитывает наследниц. И, конечно, как любая мама, она хочет своим детям дать все самое лучшее.

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась поклонникам своим подарком дочерям — Марусе и Теоне. На днях знаменитость позвала девочек во двор дома и подарила… микроавтобус Mercedes-Benz модели V-класса.

«Обожаю радовать своих девочек. Пусть у вас все будет, мои крошки», — сказала Бородина.

Она рассказала, что транспорт купила взамен предыдущего для поездок дочерей в школу и другие образовательные учреждения. Внутри микроавтобуса есть светодиодная подсветка передней панели, холодильник и откидные столики на спинках сидений. Дочки обрадовались такому подарку. Они сразу побежали осматривать новый транспорт и даже немного повздорили. Маруся сразу заявила, что не будет сидеть рядом с сестрой. Но в итоге все разрешилось благополучно.

К слову, Бородина в одиночку воспитывает наследниц. Со вторым мужем бизнесменом Курбаном Омаровым она развелась летом 2021 года. Супруги расстались не на самых позитивных нотах. Причиной развода послужили многочисленные измены предпринимателя. При этом, по словам телеведущей, Омаров не особо горит желанием принимать участие в воспитании дочери Теоны. С отцом Маруси отношения у Бородиной тоже неидеальны, но знаменитость не хочет рассказывать все детали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны дорогостоящие подарки Ксении Бородиной своим детям.

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