InsideOver: Россия, КНДР и Китай создали угрожающий США союз

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Алексей Панков
Алексей Панков 44

Кремль дает ответ на желание НАТО усилить свои позиции в этом регионе.

InsideOver: Россия, КНДР и Китай создали угрожающий США союз

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

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Россия вошла в неофициальный блок стран, усиливающих влияние в Тихом океане. Об этом пишет Федерико Джулиани для издания InsideOver.

«Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в сердце всего в двух шагах от Тихого океана. Ну а в тройку лидеров входят Китай, Северная Корея и, конечно же, Россия», — отметил журналист.

Джулиани добавил, что Пхеньян и Москва с удовольствием усиливают давление на Вашингтон в этом районе, пытаясь усложнить жизнь администрации Байдена. В результате США приходится не только контролировать ситуацию на Украине, но и держать руку на пульсе в восточно-азиатском регионе.

В качестве примера журналист приводит недавние учения Тихоокеанского военно-морского флота России. Таким образом Кремль дает ответ на желание НАТО усилить свои позиции в этом регионе.

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