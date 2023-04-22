«ЕГЭ я всегда успею сдать»: дочь Глюкозы заявила об уходе из школы ради работы

Наследница хочет заниматься финансовой грамотностью, чтобы понимать инвестиции.

Старшей дочери певицы Глюкозы — Лидии уже 15 лет. В этом году она заканчивает девятый класс. Совсем скоро ей исполнится 16, юная девушка активно ищет себя, экспериментирует с имиджем, хобби и не боится казаться странной. На данном этапе жизни у нее новые цели в жизни, которые далеки от школьного образования.

На премьере мультфильма «Яга и книга заклинаний» Лидия пришла с мамой и младшей сестрой Верой. Своим мнением об образовании она поделилась с журналистами. Девушка озвучила персонажа Синеглазку.

В интервью дочь Глюкозы объяснила, что очень устала от учебы и хочет сделать паузу в обучении.

«Я, если честно, после 9-го класса ухожу работать. Но буду заниматься именно теми предметами, которые мне очень понадобятся. Хочется сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то минимальное про инвестиции. Потому что ЕГЭ я всегда смогу сдать, а нервы не восстанавливаются. Я уже очень устала, у меня много работы», — заявила старшая дочь Глюкозы в интервью корреспонденту 5-tv.ru.

На данном этапе Лидию захватывает творчество, она хочет заниматься музыкальной карьерой. Свою композиции она выпускает под псевдонимом «Рэй». Тексты для композиций девушка пишет самостоятельно и уже в середине июля планирует выпустить свой первый альбом. Также девушка пообещала, что в ближайшее время будет анонс дебютных треков.

Известно, что подростковый период у наследницы проходит для звездной мамы не совсем гладко. Девушка красит волосы, делает пирсинги, наносит яркий макияж и курит, ее дважды выгоняли из элитной школы.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Глюкозы употребляла психотропные препараты.