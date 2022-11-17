«Летом с них слезла»: дочь Глюкозы употребляла психотропные препараты

Подростковый период старшей наследницы певицы проходит непросто. Звездная мама всячески старается поддерживать дочку, но признается — о полной свободе самовыражения речи не идет.

Старшая дочка певицы Глюкозы Лидия часто делится с интернет-пользователями личным. Так, она призналась, что долгое время у нее были проблемы со сном. Поэтому какое-то время она употребляла психотропные препараты.

«Долгое время сидела на транквилизаторах. У меня были проблемы со сном. Летом я с них слезла», — рассказала 15-летняя Лидия.

Перестав употреблять препараты, девушка не избавилась от бессонницы. Но поняла — лучше всего обратить внимание на травы. Изучила, какие хорошие и действенные, и перешла на них.

«Решила изучать травы, пить хорошие, полезные чаи вместо того, чтобы сидеть на таблетках. Купила себе чай для хорошего сна», — добавила она.

К слову, подростковый период Лидии проходит для звездной мамы не совсем гладко. Девушка ищет себя, красит волосы, делает пирсинги, наносит яркий макияж и курит. Из-за этого ее дважды выгоняли из элитной школы.

Знаменитая мама старается во всем поддерживать наследницу и быть с ней лучшими подругами. Но при этом подчеркивает, что о полной свободе действий речи пока не идет. Свой метод воспитания Глюкоза объясняет желанием установить доверительные отношения с ребенком.

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