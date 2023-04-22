Американский гранатомет нашли в мусорном баке Подмосковья

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 39

Лицензионную копию шведского одноразового противотанкового гранатомета АТ4 активно поставляли ВСУ.

Американский гранатомет нашли в мусорном баке Подмосковья

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Отстрелянный корпус американского гранатомета нашли в мусорном баке в подмосковном Раменском. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Американский гранатомет нашли в мусорном баке ПодмосковьяАмериканский гранатомет нашли в мусорном баке Подмосковья. Фото: 5-tv.ru

Известно, что это лицензионная копия шведского одноразового противотанкового гранатомета АТ4, активно поставляемого для нужд Украины. Возможно, что кто-то привез корпус в качестве трофея из зоны специальной военной операции (СВО).

В настоящее время правоохранители изъяли находку. Кому принадлежал корпус и почему от него так бездумно решили избавиться установит проверка.

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