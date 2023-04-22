Отстрелянный корпус американского гранатомета нашли в мусорном баке в подмосковном Раменском. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Американский гранатомет нашли в мусорном баке Подмосковья. Фото: 5-tv.ru

Известно, что это лицензионная копия шведского одноразового противотанкового гранатомета АТ4, активно поставляемого для нужд Украины. Возможно, что кто-то привез корпус в качестве трофея из зоны специальной военной операции (СВО).

В настоящее время правоохранители изъяли находку. Кому принадлежал корпус и почему от него так бездумно решили избавиться установит проверка.