Концерт рэпера SCALLY MILANO остановили в Петербурге, певец задержан

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Исполнитель уже второй раз попадает в криминальную историю с одним и тем же сюжетом.

Концерт рэпера SCALLY MILANO остановили в Петербурге, певец задержан

Фото: Telegram / scallygram

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В Санкт-Петербурге концерт рэпера SCALLY MILANO после первой же композиции был прерван странными людьми. По сообщениям от поклонников исполнителя в социальных сетях, мужчины представились сотрудниками полиции и остановили выступление исполнителя.

Зрители делятся видео из «Гигант холла», на которых представители силовых структур просят всех гостей концерта приготовить документы для проверки. По сообщениям от зрителей, в туалете клуба девушка приняла запрещенные вещества и получила передозировку. Также поклонники рэпера сообщают, что молодой человек был задержан силовиками.

Официально эта информация не подтверждена.

Кстати, это не первый случай на концерте рэпера SCALLY MILANO в этом же клубе, где посетитель получил передозировку наркотиками. В августе прошлого года с его выступления уехал в токсикологию 15-летний школьник с отравлением запрещенными веществами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Паша Техник впал в кому.

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