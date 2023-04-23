Гражданам РФ посоветовали не посещать Канаду из-за русофобии и дискриминации

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17

Российское посольство в Канаде выступило с официальным призывом к осторожности.

Гражданам РФ посоветовали не посещать Канаду из-за русофобии и дискриминации

Фото: www.globallookpress.com / Gerhard Zwerger-Schoner

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Из-за участившихся случаев дискриминации по национальному признаку российским гражданам не рекомендуется в ближайшее время посещать Канаду. С таким заявлением выступили представители посольства РФ в стране. Оно опубликовано на официальном сайте.

В дипломатическом ведомстве призвали также отказаться от банковских операций в канадской валюте, кредитов и прочих финансовых операций. В любой момент, полагают эксперты, средства могут быть арестованы, и из-за политической позиции Оттавы вернуть их через суд будет крайне сложно.

«В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей», — сказано в заявлении.

Предупреждение посольства, как отмечается, распространяется не только на туристов, но ми на учащихся в канадских вузах. По данным ведомства, в таких заведениях зафиксированы случаи проявления русофобии и «нетерпимости к русской культуре». Дипломаты подчеркнули, что россиянам, которые уже находятся в Канаде, стоит быть осторожными, особенно в общественных местах.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова рассказала о жестком разговоре с послами США, Британии и Канады.

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