Песков заявил, что положение киевского режима становится тяжелее день ото дня

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Василиса Власова
Василиса Власова 28 0

Официальный представитель Кремля сравнил действия украинской стороны с открытием ящика Пандоры.

Песков: положение киевского режима ухудшается с каждым днем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Ситуация для киевского режима день ото дня усложняется. Такое заявление 13 сентября сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Режиму становится тяжелее и тяжелее день ото дня… И сейчас им будет тяжело. Поэтому, делают они воинственное провокационное заявление или не делают, наши военные уж точно знают, что им делать и как», — сказал политик журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

Пресс-секретарь президента также отметил, что армия России до активных атак Украины на гражданскую инфраструктуру не наносила удары по всем объектам.

Песков заявил, что Россия начала отвечать после того, как украинская сторона предприняла шаги, которые он сравнил с открытием ящика Пандоры. По его словам, именно действия Киева запустили цепную реакцию необратимых последствий, вынудив Москву принять ответные меры.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что российские военные обладают всеми необходимыми знаниями и готовностью действовать в условиях любых заявлений, которые могут прозвучать со стороны украинского руководства.

Ранее 5-tv.ru публиковал разъяснение Дмитрия Пескова слов Владимира Путина о возможном вводе западных войск на Украину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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