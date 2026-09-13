Telegraph: три региона Британии потребуют провести референдумы о независимости

Главы трех регионов Великобритании — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — в ближайшее время потребуют провести референдумы о независимости. Об этом сообщило британское издание Telegraph.

По данным журналистов, в понедельник, 14 сентября, главы этих регионов должны лично встретиться для обсуждения этого вопроса. Во время переговоров лидеры подпишут совместную декларацию, которая требует право на проведение референдумов за независимость. По сути, она и начнет процесс отделения от Великобритании.

По словам собеседника газеты, цель этой встречи — оказать давление на премьер-министра страны Энди Бернема на фоне его недавнего заявления. Пару недель назад политик сказал, что если народ Шотландии захочет отделиться от Великобритании, то страна поддержит это решение.

После подписания меморандума о взаимопонимании первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии также планируют провести пресс-конференцию. На ней они расскажут, в том числе, и о своих дальнейших шагах. Отмечается, что главы этих регионов, несмотря на свое решение, хотят остаться в Евросоюзе. Кроме того, в декларации предусмотрен пункт об укреплении отношений с европейскими соседями.

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