Собянин: строительство второго этапа Троицкой линии метро завершится в 2029 году

Троицкая линия московского метро продолжает развиваться: за два года работы по ней пассажиры совершили более 38 миллионов поездок. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Год назад на линии открыли сразу четыре станции — «Вавиловскую», «Академическую», «Крымскую» и «ЗИЛ». После этого завершилось строительство первого этапа радиуса, в состав которого вошли 11 станций.

«С открытием новых станций поездки в центр стали в 1,5 раза быстрее. Сейчас пассажиропоток Троицкой линии вырос в рекордные три раза, здесь совершается около 100 тыс. поездок каждый день», — написал Собянин в личном блоге.

Линию обслуживают современные российские поезда «Москва-2024». Они на 95% состоят из отечественных комплектующих. В вагонах предусмотрены сквозные проходы, широкие двери, удобные сиденья и более 400 разъемов для зарядки устройств.

Развитие ветки продолжается. В 2029 году планируется завершить строительство второго этапа Троицкой линии, в рамках которого появятся шесть новых станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Сейчас строительные работы идут на участке от станции «Новомосковская» до Троицка. Уже завершена проходка левого перегонного тоннеля между «Новомосковской» и «Сосенками», продолжается строительство правого тоннеля. Также ведутся работы по сооружению правого тоннеля между станциями «Ватутинки» и «Кедровая».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МЦД-4 за три года работы перевез более 265 миллионов пассажиров. Диаметр связал ТиНАО с Балашихой и стал частью единой транспортной системы города.

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