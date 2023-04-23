🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 апреля — время быстрых и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности стоит заняться не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат вопросами и проблемами.

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♈ Овны

Вас призывают освободиться от контроля над своим прошлым любым возможным способом. Возможно, ваше видение или слова были неправильно поняты или даже неверно истолкованы, но это не значит, что они недействительны. Вы уникальны по-своему, поэтому постарайтесь не заставлять себя вписываться в общепринятые рамки.

Космический совет: сосредоточение внимания на самом важном изменит все.

♉ Тельцы

Начни день с того, что извинись перед собой. Позвольте себе легко войти в режим, в котором вы готовы процветать, а не просто выживать. Постепенно распутывайте свою жизнь.

Космический совет: не позволяйте себе больше никаких «да» из чувства вины.

♊ Близнецы

Если вы видели какие-то сумасшедшие сны, обратите внимание на то, что они говорят. Исследуйте, что заставляет вас чувствовать себя не в своей тарелке и почему. Возможно испытываемые неудобства связаны с каким-то недугом.

Космический совет: вы можете увидеть доказательства, если только позволите.

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♋ Раки

Что движет вами вперед, так это ваша любовь к тому, что вы делаете, и теперь вы видите результаты всей этого. Если ваши социальные отношения кажутся вам натянутыми, то позвольте себе оказаться на одной волне только с близкими людьми.

Космический совет: ваша энергия — это ваша валюта.

♌ Львы

Будь то гнев, стыд, вина или разочарование — не позволяйте этому осесть в вас. Сосредоточьтесь на том, чтобы ваш разум, тело и душа были наполнены.

Космический совет: просто скажите «да» и по ходу дела придумывайте.

♍ Девы

Сегодня хорошая отправная точка, чтобы составить список всего, что вы обычно делаете в течение дня, и вычеркнуть то, что вам делать не обязательно. Окажется, что в сутках гораздо больше времени.

Космический совет: откройте свое сердце и освободитесь от прошлого.

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♎ Весы

Будьте нежны с собой. Вы со многим сталкивались в течение длительного времени, и хотя вы, возможно, получали поддержку от окружающих, вам все равно приходилось справляться со своими проблемами в одиночку.

Космический совет: выражайте себя и дайте волю своему творчеству.

♏ Скорпионы

Вы пробовали просить именно то, что хотите? Или, возможно, вы спрашивали не тех людей? Вселенная прислушивается к каждой нашей мысли и воспринимает ее как команду. Но ее реализация замедляется из-за того, что вы не уверены в своих желаниях. Прислушайтесь к себе и своему потаенному «я».

Космический совет: вселенная говорит с вами через сны.

♐ Стрельцы

Вы глубоко чувствуете, и это ваше дело, так зачем маскировать это. Баланс в вашей жизни будет означать баланс в вашем разуме. Ищите свою точку равновесия.

Космический совет: если вас не спасают, то это не значит, что вас не нужно спасать.

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♑ Козероги

Позвольте себе чувствовать благодарность в данный момент, вместо того, чтобы плыть по течению. Простите себя за то, что не в состоянии сделать. Поддайтесь эмоциям и улыбайтесь.

Космический совет: ваша радуга чувств ведет вас к горшку с золотом.

♒ Водолеи

Провод под напряжением нуждается в изоляции. Может показаться, что все выходит из-под контроля. Стойте на своем, и это то, что заставляет вас двигаться вперед.

Космический совет: сосредоточьтесь на прогрессе, а не на совершенстве.

♊ Рыбы

Еще не поздно извиниться. Дружба или отношения, которые, возможно, прошли через бурные воды, нуждаются в небольшом количестве тепла и спокойствия. Пусть ваш сад расцветает.

Космический совет: когда жизнь подкидывает вам лимоны, делайте лимонад.