Время тяжелых испытаний: гороскоп на апрель 2023 для всех знаков зодиака

Апрель — время глобальных перемен в жизни. С приходом весны наступает не только обновление природы, но и происходит трансформация во всех сферах.

Астрологи считают, что середина сезона — это период, когда ресурсы бьют ключом, но чтобы достичь успеха придется приложить усилия. Особенно это окажется заметным, когда на небосводе произойдут масштабные изменения.

К каким переменам в жизни каждого знака зодиака приведет смена направления движения планет, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог Екатерина Лемеза.

Екатерина Лемеза

Астропсихолог

Гороскоп на весну 2023 — общая характеристика сезона для всех знаков зодиака

Самыми важными астрологическими событиями апреля станут переход Меркурия в ретроградную фазу и начало коридора затмений. В это время представителям всех знаков зодиака нужно быть максимально осторожными.

С 21 апреля Меркурий, обосновавшийся в Тельце, начнет ретроградное движение. Эта планета отвечает за усвоение информации, поездки, коммуникацию и ведение дел. В период, когда небесное тело начинает двигаться в обратную сторону, во всех этих сферах жизни появляются препятствия, возникают задержки, увеличивается число травм и аварий. Стоит быть более внимательными и аккуратными.

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В период ретроградного Меркурия людям следует более обстоятельно и рационально подходить к решению деловых вопросов. Возможно, придется пересмотреть запланированные дела и начинания. По гороскопу не рекомендуется в это время подписывать договоры и соглашения.

Кроме того, в данный период ни в коем случае нельзя покупать электронику, бытовую технику и автомобили. Лучше отложить все это до 15 мая, когда планета завершит ретродвижение.

Согласно гороскопу, ретроградный Меркурий дает людям шанс довести до конца старые начинания, остановиться и составить планы на ближайший год. Но начать претворять мечты в жизнь лучше после 15 мая.

В апреле также откроется коридор затмений. В это время увеличивается вероятность кардинальных изменений. Трансформация может сказаться как на сфере личных отношений, так и на карьере. Возможно, представителей всех знаков зодиака начнут мучить негативные эмоции и страхи по поводу будущего. Но не стоит предаваться панике. Как только коридор затмений завершится, жизнь вернется на круги своя.

Во второй весенний месяц ось затмений сместится на линию Овен — Весы. Согласно гороскопу, это сочетание потребует от людей развития их личностных качеств. Не стоит плести интриги и затевать ссоры. Только умение договариваться и выстраивать прочные отношения позволят достичь успеха в период коридора затмений.

Придется тяжело спорщикам и людям, постоянно убежденным в своей правоте. Зато затмения сулят уникальные возможности тем, кто открыт для новых знаний и духовного опыта.

«Сильно ощутят перемены Овны, Тельцы, Раки, Весы, Скорпионы. В период трансформационного перехода лучшая рекомендация для всех знаков — заниматься благотворительностью и успокаивать беспокойные мысли с помощью медитации», — посоветовала астропсихолог.

Овен — гороскоп на апрель 2023





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Первую половину месяца Овнам стоит заниматься накоплением ресурса и жизненных сил, так как во второй части апрнля они им очень понадобятся, чтобы достичь долгожданного результата.

В погоне за успехом представители знака зодиака могут совсем забыть о семье. Нужно обязательно находить время в своем плотном графике, чтобы провести вечер или выходные с близкими.

«При этом фокус внимания Овнов будет смещен на домашние дела. Родные будут требовать от вас внимания, не отказывайте им в этом. Лучше всего займитесь вместе обустройством дома», — порекомендовала эксперт.

В апреле для снятия перенапряжения стоит заняться духовными практиками или съездить на пару дней в отпуск.

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Телец — гороскоп на апрель 2023





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В апреле консервативным Тельцам придется довольно непросто. Судьба преподнесет им масштабные изменения в жизни.

«Ваша задача — принимать все новое как благо. Серьезные изменения могут коснуться вашей карьеры, поэтому уделяйте особое внимание вашим прямым обязанностям, перепроверяйте официальные бумаги», — подсказала специалист.

В апреле этот знак зодиака ожидают небольшие командировки. Они приведут к благоприятным изменениям в карьере. Также помочь в этом вопросе смогут публичные выступления и прямые эфиры.

Венера во втором доме благоприятно отразится на финансах. Главное — не забывать себя баловать.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Тельцов читайте тут >>

Близнецы — гороскоп на апрель 2023





5-tv.ru

В апреле Близнецы станут магнитом для противоположного пола. Легкомысленному знаку зодиака важно научиться держать себя в руках, иначе в личной жизни могут произойти неприятные события.

С приходом теплых деньков Близнецам захочется что-то изменить в своей внешности. Гороскоп предостерегает: экспериментировать с образом можно только в начале месяца.

«В период ретромеркурия — с 21 апреля по 15 мая — лучше не баловаться с переменой причесок и пластической хирургией», — отметила астропсихолог.

Если в марте в делах рожденных под покровительством стихии воздуха наблюдался застой, то в апреле Близнецам снова придется подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Начальство оценит их работоспособность. В апреле может произойти долгожданное повышение по службе.

Знаку зодиака будет сопутствовать удача в начинаниях. Стоит записаться на курсы повышения квалификации или начать изучать иностранные языки.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Близнецов читайте тут >>

Рак — гороскоп на апрель 2023





5-tv.ru

Личная жизнь Раков в апреле выйдет на новый уровень. Весеннее тепло наконец растопит сердце недоверчивого знака зодиака, что позволит ему полностью раствориться в атмосфере любви и романтики. Также в это время появятся новые успехи в карьере.

«Ходите на встречи, активно знакомьтесь, рассказывайте о себе и своем любимом деле — вас заметят и оценят по достоинству», — отметила астропсихолог.

Чтобы снять стресс и высвободить внутренний потенциал, можно начать посещать практику стояния на гвоздях или записаться на прием к психотерапевту. Второй весенний месяц, согласно гороскопу, даст силы и энергию для реализации самых смелых мечт. Также период подходит для зачатия ребенка.

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Лев — гороскоп на апрель 2023





5-tv.ru

В апреле Львам важно соблюдать осторожность. Из-за постоянных перемен небесных тел настроение знака зодиака будет очень быстро меняться, а дела способны выйти из-под контроля. Но резкие срывы планов и мелкие неурядицы, как утверждает гороскоп, позитивно отразятся на жизни рожденных под властью стихии огня.

«Главное помнить, что все неожиданности ведут к большому успеху. Не обращайте внимания на критику в свой адрес, она не помешает двигаться к своим профессиональным целям», — поделилась специалист.

Важно в апреле не перенапрягаться и выделить несколько дней для уединения и релакса. Возможно, стоит съездить в дом отдыха или санаторий. Надо наслаждаться жизнью и уметь абстрагироваться от проблем.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Львов читайте тут >>

Дева — гороскоп на апрель 2023





5-tv.ru

В апреле все внимания Дев будет направлено на карьеру. Представители этого знака зодиака сильнее всех окажутся подвержены влиянию ретроградного Меркурия. Рожденным под покровительством сил земли станут трудно даваться обычные дела, в душе поселятся хандра и неуверенность в собственных силах. Некоторые Девы с трудом будут заставлять себя работать, так как на них навалится груз проблем и забот.

Так как работа займет все время, то на отношения сил и энергии не останется. Из-за этого вероятны конфликты со второй половиной.

«Доверяйте своей интуиции, не торопитесь с принятием решений», — посоветовала астропсихолог.

Важно не забывать отдыхать. Вероятно, в середине весны Девам предстоит отправиться в командировку. Стоит спланировать эту деловую поездку так, чтобы совместить работу с возможностью немного отдохнуть.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Дев читайте тут >>

Весы — гороскоп на апрель 2023





5-tv.ru

В апреле у Весов наступит период материального благополучия. Представители знака зодиака могут не сомневаться в завтрашнем дне и не ожидать никаких неприятностей.

«В этом месяце очень сильно проявится интуиция, она поможет вам в сложных ситуациях сделать правильный выбор», — отметила Екатерина Лемеза, сверяясь с гороскопом.

Однако в сфере личных отношений в середине весны могут возникнуть противоречия. Отношения будут переживать не самые спокойные времена, но природная деликатность Весов поможет избежать серьезного разлада.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Весов читайте тут >>

Скорпион — гороскоп на апрель 2023







5-tv.ru

Этот знак зодиака кардинальных перемен в апреле не почувствует. В середине весны в жизни Скорпионов продолжат доминировать темы отношений и семьи.

В сферах работы и бизнеса рожденных под покровительством стихии воды ожидает материальная прибыль.

«Можно рассчитывать на хороший доход. А также вероятно получение наследства либо разрешение вопросов с недвижимостью», — отметила астропсихолог.

В апреле благоприятное время наступит и для начала нового обучения или для того, чтобы самому начать передавать знания.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Скорпионов читайте тут >>

Стрелец — гороскоп на апрель 2023





5-tv.ru

Период постоянства наступит в жизни Стрельцов в середине весны. Бизнес и карьера наконец станут приносить стабильный результат. Если остались незавершенные дела или проекты, то они разрешатся благополучно. Но откладывать их в долгий ящик не следует. Нужно разобраться со всеми вопросами по порядку.

«В течение месяца могут возникать вопросы по прошлым договорам на работе. Поэтому сейчас наиболее удачное время для завершения всех ранее начатых дел или сделок», — поделилась эксперт.

Стрельцам в апреле надо бережнее относиться к здоровью. Наступит довольно травмоопасны период, поэтому не стоит зря рисковать.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Стрельцов читайте тут >>

Козерог — гороскоп на апрель 2023





5-tv.ru

Перед Козерогами в апреле откроются новые возможности для самореализации. Для того чтобы развиваться и достигать цели, представителям знака зодиака придется расстаться со старым. Сделать это будет довольно просто.

«Именно в апреле вы сможете с легкостью распрощаться со всеми своими плохими привычками», — отметила специалист, сверяясь с гороскопом.

На горизонте у Козерогов замаячат и перспективы для развития личных взаимоотношений. Одиноких представителей знака зодиака, судя по гороскопу, ждет новое романтическое знакомство. Но для того чтобы наладить эту сферу жизни, придется сделать усилия и выйти из зоны комфорта. Судьбоносная встреча произойдет во время какой-либо вечеринки, собрания или культурно-массового мероприятия.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Козерогов читайте тут >>

Водолей — гороскоп на апрель 2023





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Водолеев ждет максимально успешный период в рабочих делах. Даже те проекты, которые долгое время не удавалось реализовать, наконец сдвинутся с мертвой точки.

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Но не стоит всего себя отдавать только карьере. Важно в это время позаботиться о физическом и психологическом состоянии.

«В апреле важнее всего заняться здоровьем. Есть риски травм, будьте осторожны. Улучшить настроение и снять напряжение помогут перепланировка дома, покупка нового декора и предметов мебели», — сказала астропсихолог.

Удачное время наступит в апреле и для общения с родственниками. Не нужно избегать семейных посиделок. Именно близкие люди помогут разобраться в трудных вопросах.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Водолеев читайте тут >>

Рыбы — гороскоп на апрель 2023





5-tv.ru

В апреле звезды советуют Рыбам прислушиваться к интуиции. Именно она позволит найти выход из сложных ситуаций и добиться успеха во всех сферах жизни.

«Сохраняйте спокойствие, даже если вокруг будет твориться хаос. Попробуйте настроиться на собственную волну. Можно для этого использовать технику медитации или ароматерапии», — порекомендовала специалист.

Нестабильность и желание во всем искать логику приведут к ссорам и недопониманиям с соседями или дальними родственниками. Чтобы не ввязываться в конфликты, лучше заняться покупкой предметов декора для квартиры или загородного дома.

В личных отношения настанет время, когда их развитие будет зависеть только от инициативы Рыб. Важно не упустить шанс завоевать сердце второй половинки и делать первые шаги. Надо почаще устраивать романтические вечера и организовывать для любимого человека посиделки при свечах.

Подробный любовный гороскоп 2023 для Рыб читайте тут >>

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