Просто, быстро и вкусно: рецепт весеннего супа с фрикадельками от шеф-повара

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 49

Не знаете, чем перекусить? Воспользуйтесь лайфхаком от гуру кулинарии!

Фото, видео: YouTube / Gadget Chef

Правильное питание в понимании большинства — скупой набор продуктов, позволяющий избавить организм от токсинов и шлаков, а также похудеть. Однако не все так однозначно. Шеф-повар Василий Емельяненко обращает внимание на то, что, ведя здоровый образ жизни, можно питаться вкусно и очень разнообразно. Не верите? Тогда забирайте себе рецепт овощного супа с фрикадельками, который понравится даже искушенным гурманам.

Ресторанное блюдо за 20 минут

Для приготовления необычного супа не нужно искать странные ингредиенты — достаточно заглянуть в обычный супермаркет возле дома:

  • 350 граммов куриного филе;
  • один кабачок;
  • одна морковь;
  • половинка репчатого лука;
  • один стебель сельдерея;
  • упаковка сливок;
  • острый перец «Пири-Пири»;
  • соль и черный перец.

YouTube / Gadget Chef

После того как все продукты оказались на кухне, можно приступать к приготовлению блюда. Для начала в чашу блендера отправляем куриное филе. Его нужно измельчить, затем залить сливками и снова «пробить». Полученную массу на некоторое время оставляем в покое.

Теперь займемся шинковкой овощей: лук, сельдерей, кабачок и морковь — мелкими кубиками, приблизительно одного размера. Затем все это отправить в кипящую воду на 15-20 минут, посолить, поперчить и добавить один перец «Пири-Пири».

Пока варятся овощи, в другую кастрюлю или небольшой сотейник наливаем воду и доводим ее до кипения. После — бросаем в нее сформированные из пробитого куриного филе со сливками фрикадельки. Большие делать не нужно: идеально подойдут мясные «комочки», умещающиеся в чайную ложку.

Как только фрикадельки и овощи будут готовы, следует выложить и то, и другое в небольшую тарелку, подлив бульоны. Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт тыквенно-куриных «пирамидок» к новогоднему столу.

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Просто, быстро и вкусно: рецепт весеннего супа с фрикадельками от шеф-повара

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