Тыква надоела? Шеф-повар назвал пять продуктов для осеннего меню

Шеф-повар Быков: осеннее меню можно разнообразить хурмой и топинамбуром

Осеннее меню можно разнообразить не только тыквой и яблоками. Топинамбур, пастернак, брюква, кейл и хурма позволяют приготовить привычные блюда по-новому, рассказал Life.ru бренд-шеф сети семейных ресторанов Александр Быков.

По словам специалиста, одним из недооцененных сезонных продуктов остается топинамбур. У него деликатный вкус, который хорошо раскрывается в пюре. В ресторане его, например, подают с осьминогом, а дома из топинамбура можно приготовить крем-суп или просто запечь клубни с маслом и солью. Шеф советует не использовать сразу большое количество специй, чтобы сначала почувствовать вкус самого продукта.

Еще один вариант для осеннего рациона — пастернак. Из него можно сделать нежное пюре и подать его к мясу или птице вместо картофеля. Другой способ приготовления — запечь овощ дольками. В этом случае на поверхности появляется румяная корочка.

Брюква подойдет для супов, овощных рагу и запеканок. По вкусу она напоминает репу и морковь и отличается сладковатой нотой. Тем, кто раньше не использовал этот овощ, Быков предлагает заменить им часть привычных ингредиентов в знакомом блюде.

Среди сезонной зелени шеф выделяет кейл. Листовая капуста отличается легкой горчинкой и ореховыми нотами. Ее можно добавлять в салаты, припускать или превращать в хрустящие чипсы. Для домашнего варианта достаточно запечь листья с небольшим количеством масла и соли, следя, чтобы они не подгорели.

Необычное применение можно найти и для хурмы. Спелый плод с плотной мякотью, которая не вяжет, шеф рекомендует использовать в салате. В качестве дополнения подойдут страчателла и заправка с эстрагоном. Такое сочетание соединяет сладость хурмы, сливочный вкус сыра и свежий аромат трав.

Быков советует не пытаться сразу полностью менять привычный рацион. Можно выбрать один незнакомый продукт, приготовить его несколькими способами и подобрать подходящие сочетания. Так проще понять, какие сезонные блюда действительно понравятся.

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