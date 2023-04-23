Американка впала в истерику: ваши килограммы угрожают всему человечеству

В США активно обсуждает проблема лишнего веса. Что на этот раз заставило общественность взбунтоваться?

Люди, страдающие от ожирения, часто подвергаются агрессии со стороны остального населения. Это подрывает безопасность, сообщает The Washington Post, где были опубликованы истории людей, столкнувшихся с серьезными проблемами.

Так, читательница WP высказалась против притеснения населения с избыточными килограммами. По ее мнению, лишний вес подрывает безопасность и мировую стабильность. Это связано со стандартами социальной красоты и моды.

Она рассказала, что часто полные граждане страдают от травли и унижений школьников. Из-за такого отношения жертвы могут стать жестокими и начать мстить своим обидчикам. Все чаще стали встречаться вооруженные нападения.

В статье более подробно рассказывается о двух женщинах, одна из них пишет о понравившейся книге, которая представляет собой сборник советов о том, как помочь ребенку противостоять нападкам, возникшем из-за лишнего веса.

Автор книги поднимает такую тему, как «эпидемия ожирения» или постоянная травля людей с лишними килограммами.

Также в сборнике приводятся наблюдения, как легко выйти из позиции жертвы и стать мстителем.

Вторая женщина высказывается против того, что нужно соответствовать социальным нормам и считает, что лишний вес — это не проблема, а то, что обществу нужно принять.

Она жалуется на то, что мировые рынки лекарств от ожирения быстро расширяются. И есть вероятность того, что в скором времени в ключевых странах, где есть такая проблема, начнутся кампании по заключению всемирных соглашений по борьбе с ожирением.

Такие законы смогут потребовать от мест общественного питания, чтобы они предлагали уменьшенные порции мяса и тортов. А от врачей — выписывать таблетки для похудения в большом количестве. Великобритания и США уже требуют внедрение этих мер во всем мире и просят образовательные учреждения проводить воспитательные беседы в формате «разговоры о лишнем весе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог высказалась против резкого похудения звезды «Ворониных» Маши Ильюхиной после родов.