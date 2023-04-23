«Важно доверие»: эксперт рассказал об опасности использования VPN

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 10

Эксперт предупредил об утечке данных при использовании VPN

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rafael Henrique; Личный архив Артема Геллера; 5-tv.ru

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Разработчик сайта президента объяснил, как не допустить утечки данных.

Можно ли не переживать за безопасность персональных данных, пользуясь VPN? Ответ на этот вопрос в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru дал главный разработчик сайта президента РФ Артем Геллер.

Если вы неподготовленный специалист, то практически невозможно понять, ворует ли VPN ваши данные. Но важно помнить, что чаще всего утечки фиксируются именно у бесплатных сервисов. Дело в том, что компании, которая предоставляет услуги, нужно на что-то существовать, поэтому способы заработка могут быть совсем не легитимные.

Эксперт сравнил использование VPN с бесплатными городскими точками доступа Wi-Fi. Он отметил, что через сервис проходят все пользовательские данные, которые печатают или смотрят пользователи. Важен вопрос доверия тому контрагенту, который предоставляет эти услуги.

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«Если этот VPN-сервис давно на рынке, по нему много хороших отзывов, вы уверены в этой компании, то в принципе бояться нечего», — считает эксперт.

Но также Геллер напомнил о случаях, когда самые большие компании допускали массовые утечки данных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изготовить дубликат ключа для иномарки стало проблематично. Из-за санкций клиентов из России отключили от программного обеспечения.

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