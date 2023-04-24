Раскрыта причина выпадения волос и поседения в старости

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Алексей Панков
Алексей Панков 36

Ученые из США и Японии выяснили причину появления седины и выпадения волос в старости

Раскрыта причина выпадения волос и поседения в старости

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Все дело в нарушениях работы стволовых клеток волосяных луковиц.

Биологи из США и Японии объяснили, почему к старости волосы становятся седыми. Статья об этом была опубликована в журнале Nature. По словам специалистов, все дело в сбоях, случающихся в работе стволовых клеток волосяных луковиц. Вследствие этого тельца не могут превращаться в пигментные клетки, а затем возвращаться назад в исходное состояние.

«Мы сделали большой шаг в сторону раскрытия механизмов того, как пигментные клетки-меланоциты формируют цвет волос», — отмечается в материале.

Также ученые добавили, что существует вероятность создания способов восстановления нормальной работы стволовых клеток и возвращения человеку цвета волос или вовсе предотвращение поседения.

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В материале объясняется, что седина и выпадение волос в старости вызваны нарушениями в работе волосяных луковиц. Ученым удалось выяснить, что их клетки застревают в одном из промежуточных состояний, а не гибнут, как считалось в прошлом.

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