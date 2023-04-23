«Из простушки в королеву»: «белоснежную» Волочкову спутали с ее домработницей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 189

Анастасия Волочкова выложила снимок со своей домработницей Лолой, которая всех очаровала

«Из простушки в королеву»: «белоснежную» Волочкову спутали с ее домработницей

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Балерина расстроилась, ведь никто не оценил ее новое платье: все взгляды были прикованы только к женщине, которая готовит и моет полы.

Вот уже более пяти лет в роскошном доме Анастасии Волочковой проживает ее правая рука — домработница по имени Лола. Ее мало кто знает, но она часто дает интервью и рассказывает о некоторых секретах жизни со звездой. Однако балерина решила выложить в своем личном блоге снимок вместе с Лолой, чем повергла публику в шок.

Оказалось, что женщина, которая убирается за звездой российского шоу-бизнеса — сама выглядеть как знаменитость. Один из пользователей отметил, что вообще перепутал, где на фото звезда, а где — уборщица.

«Если бы я вас не знала, то подумала бы, что это вы убираетесь в доме у Лолы», — написала девушка.

Анастасия Волочкова с домработницей ЛолойАнастасия Волочкова с домработницей Лолой. Фото: Instagram* / volochkova_art

Другие отметили стильный лук и модные туфли Лолы. Также подписчикам Волочковой понравился ее макияж, прическа и, вообще, как она держится перед камерой. Похоже, лучше бы балерина этого не делала, ведь никто не обратил никакого внимания на ее лук и прическу. Видимо, людям уже приелась российская знаменитость, а Лоле фанаты Волочковой посоветовали завести личной блог и выкладывать побольше снимков.

Кстати, танцовщица не раз снимала в своих сторис Лолу и с каждым днем она расцветала все больше. Как пишут некоторые поклонники, «из простушки превратилась в королеву».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в нарядах Волочковой заметили траурные мотивы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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