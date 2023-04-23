Обвиняемый в растлении дочери москвич не дождался приговора и умер в СИЗО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 200

Мужчина был найден мертвым на своем спальном месте.

Обвиняемый в растлении дочери москвич не дождался приговора и умер в СИЗО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В СИЗО, расположенном в Северном Медведково, умер обвиняемый в развратных действиях в отношении собственной дочери. Пресс-служба московского УФСИН сообщила, что правление Федеральной службы исполнения наказаний подтвердило факт его смерти.

Бездыханное тело обвиняемого было найдено на спальном месте в палате медицинской части следственного изолятора. Мужчине было 50 лет. По предварительным данным, причиной смерти послужило обострение хронического заболевания.

Уточняется, что на место инцидента были вызваны медработник СИЗО и городская бригада скорой помощи. Следственный комитет и прокуратура осведомлены о случившемся.

Дело мужчины рассматривалось в столичном Бабушкинском суде. Он подозревался в совершении развратных действий в отношении своего несовершеннолетнего ребенка — 13-летней девочки.

Ранее 5-tv.ru писал, что трехлетнюю дочку выпавшей из окна женщины нашли мертвой в Балашихе спустя день поисков. Малышка закатилась в трещину на козырьке подъезда, где ранее было обнаружено тело ее матери. По предварительной версии, женщина выкинула ребенка из окна, а после свела счеты с жизнью.

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