Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов
В «Единой России» сообщили о смерти депутата Джашарбека Узденова
Фото: Партия «Единая Россия»
Политик долгое время страдал от мучительной болезни.
Стало известно о смерти еще одного депутата Государственной думы, на этот раз, от фракции «Единая Россия» Джашарбека Узденова. Об этом сообщил лидер партии Владимир Васильев.
Известно, что ему было 56 лет и он скончался от тяжелой и долгой болезни.
По словам Васильева, Узденов был очень внимательным и чутким человеком, который всегда приходил на помощь, если надо.
«Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать», — говорит Васильев.
Джашарбек Узденов — депутат Государственной думы, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. Он стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года.
До этого стало известно о кончине о другого депутата Госдумы Николая Борцова. Однако его причину смерти до сих пор не раскрыли.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как депутат Госдумы Николай Борцов умер на 78-м году жизни.
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