Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

В «Единой России» сообщили о смерти депутата Джашарбека Узденова

Умер депутат Госдумы Джашарбек Узденов

Фото: Партия «Единая Россия»

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Политик долгое время страдал от мучительной болезни.

Стало известно о смерти еще одного депутата Государственной думы, на этот раз, от фракции «Единая Россия» Джашарбека Узденова. Об этом сообщил лидер партии Владимир Васильев.

Известно, что ему было 56 лет и он скончался от тяжелой и долгой болезни.

По словам Васильева, Узденов был очень внимательным и чутким человеком, который всегда приходил на помощь, если надо.

«Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать», — говорит Васильев.

Джашарбек Узденов — депутат Государственной думы, бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. Он стал депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года.

До этого стало известно о кончине о другого депутата Госдумы Николая Борцова. Однако его причину смерти до сих пор не раскрыли.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как депутат Госдумы Николай Борцов умер на 78-м году жизни.

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