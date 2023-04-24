Нетрезв и без прав в 18 лет: подробности смертельной аварии в Башкирии
В Башкирии машина с тремя детьми врезалась в столб, один ребенок погиб
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Почему за рулем машины, в которой находился взрослый, оказался 18-летний нетрезвый парень, предстоит выяснить правоохранителям.
О смертельной аварии в Башкирии. Там 18-летний парень сел за руль отечественной легковушки и во время движения не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в опору линии электропередачи.
В этот момент в салоне были еще четыре пассажира, трое из них — дети. Они находились на заднем сидении, без специальных кресел. В результате полуторагодовалый ребенок получил тяжелые травмы и скончался. Все остальные, кто был в машине, не пострадали. Выяснилось, что водитель был нетрезв, без прав, а на машине стояли поддельные номера.
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