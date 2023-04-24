В калифорнийском Диснейленде «ожила» декорация гигантского дракона

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В Калифорнии в Диснейленде из-за фейерверков загорелась гигантская статуя дракона

Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann; 5-tv.ru

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Представление пошло не по плану и сотрудником охраны пришлось буквально оттаскивать зрителей от нового незапланированного аттракциона.

Страшная сказка ожила в американском Диснейленде! В Калифорнии гигантский дракон внезапно задышал огнем. Фигура фантастического существа высотой несколько метров вспыхнула во время перформанса. Вниз полетели искры, а из головы дракона вырвалось совсем не бутафорское пламя.

В толпе началась паника, испуганные зрители бросились к выходам. Но были среди собравшихся и те, кто решил досмотреть незапланированное шоу до конца. Пришлось вмешаться сотрудникам парка развлечений.

«Представление не может быть продолжено в связи с непредвиденными обстоятельствами. Спасибо!» — объявили по громкой связи организаторы.

Всех гостей Диснейленда эвакуировали. В пожарной службе уточнили, что никто не пострадал. Организаторы сейчас подсчитывают ущерб и выясняют, почему вспыхнул гигантский дракон. В качестве основной версии рассматривается нарушение техники безопасности во время пиротехнического шоу.

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