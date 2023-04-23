«Хотите пиццу, которую я откусил?» — американцы обиделись на Трампа из-за еды

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Дональд Трамп предложил американцам съесть откусанную им пиццу

«Хотите пиццу, которую я откусил?» — американцы обиделись на Трампа из-за еды

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Политик удивил жителей городка во Флориде своим «высокомерным» поведением.

Бывший президент США Дональд Трамп решил зайти в одну из местных пиццерий Форт-Майерса, Флорида после официального мероприятия. Об этом сообщает TMZ.

Там политик привлек внимание всех зевак, персонал кафе окружил его, а поклонники попросили поделиться экс-президента пиццей. Что сделал Трамп? Он отдал им свой уже пожеванный кусок.

«Кто-нибудь хочет пиццу, от которой я уже откусил?» — заявил Трамп.

Собственно, никто ему не ответил, но когда он предложил полноценную пиццу, американцы, все же, согласились. Местные СМИ пишут, что, скорее всего, он просто так пошутил. Хотя никто их журналистов не сомневается, что именно от Трампа всегда ожидают каких-то таких выходок.

До этого стало известно, что Дональд Трамп значительно оторвался от губернатора Флориды Рона Десантиса. Американского политика поддержали почти 60%, а за Десантиса готовы проголосовать 38% респондентов.

Кстати, в последнее время виртуальные голосования показывают, что Трамп может не только затмить губернатора Десантиса в гонке, но и вновь стать президентом США.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дональд Трамп обошел Рона Десантиса в гонке за лидерство среди республиканцев.

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