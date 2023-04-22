Дональд Трамп обошел Рона Десантиса в гонке за лидерство среди республиканцев

Последний опрос на республиканский праймериз показал, что Дональд Трамп значительно оторвался от губернатора Флориды Рона Десантиса, пишет The Wall Street Journal.

Уже сейчас американского политика поддержали почти 60%, а за Десантиса готовы проголосовать 38% респондентов. Между конкурентами теперь разрыв в 13%. Причем на сторону губернатора одного из штатов Америки не встают даже конгрессмены из родной Флориды.

При этом, в декабре 2022 года, результаты опросов были совсем другие. Десантис обходил Трампа с разрывом в 14%. Но в последнее время виртуальные голосования показывают, что Трамп может не только затмить губернатора Десантиса в гонке, но и вновь стать президентом США.

Например, в недавнем опросе Гарварда жителям страны предложили ответить на вопрос: «Если бы президентские выборы 2024 года состоялись сегодня, и они были между Дональдом Трампом, республиканцем, и Джо Байденом, демократом, за кого бы ты проголосовал?». Результаты такой - политик обходит нынешнего президента США на 4% - 45% на 41%. Поэтому, несмотря на отсутствие поддержки со стороны демократов, Дональд Трамп вполне может снова занять место главы американского государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о беспомощности Джо Байдена.