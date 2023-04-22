Дональд Трамп обошел Рона Десантиса в гонке за лидерство среди республиканцев
Демократам тоже стоит задуматься над кандидатом для грядущих выборов. Байдена его предшественник также обогнал согласно данным последнего опроса.
Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN
Последний опрос на республиканский праймериз показал, что Дональд Трамп значительно оторвался от губернатора Флориды Рона Десантиса, пишет The Wall Street Journal.
Уже сейчас американского политика поддержали почти 60%, а за Десантиса готовы проголосовать 38% респондентов. Между конкурентами теперь разрыв в 13%. Причем на сторону губернатора одного из штатов Америки не встают даже конгрессмены из родной Флориды.
При этом, в декабре 2022 года, результаты опросов были совсем другие. Десантис обходил Трампа с разрывом в 14%. Но в последнее время виртуальные голосования показывают, что Трамп может не только затмить губернатора Десантиса в гонке, но и вновь стать президентом США.
Например, в недавнем опросе Гарварда жителям страны предложили ответить на вопрос: «Если бы президентские выборы 2024 года состоялись сегодня, и они были между Дональдом Трампом, республиканцем, и Джо Байденом, демократом, за кого бы ты проголосовал?». Результаты такой - политик обходит нынешнего президента США на 4% - 45% на 41%. Поэтому, несмотря на отсутствие поддержки со стороны демократов, Дональд Трамп вполне может снова занять место главы американского государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о беспомощности Джо Байдена.
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