Киркоров ударил журналиста по интимному месту за обидные слова: «Что это значит?!»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Поп-король снова попал в скандальную ситуацию. Как он будет теперь выкручиваться?

Киркоров ударил журналиста по интимному месту за обидные слова: «Что это значит?!»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитый певец Филипп Киркоров снова оскандалился. На этот раз артист ударил журналиста по интимному месту абсолютно без причины. Об этом сообщает The Voice.

Инцидент произошел на красной ковровой дорожке мероприятия «Авторадио.30 лет. Классика», который прошел в концертном зале Crocus City Hall.

Знаменитость был в своем новом образе: светлые волосы, роскошный черный костюм и серьги каффы в виде паука. В какой-то момент к нему подошел один из журналистов и заявил, что счастлив видеть его «живьем». Затем корреспондент попытался узнать, что случилось с его внешним видом.

«Можно узнать, что у вас с прической?» — спросил мужчина.

«Что значит — что с прической? — ответил Киркоров с явной обидой. — А что у тебя с прической?».

Сразу после этого российский певец ударил бедного журналиста по интимному месту и резко удалился.

Почему эти слова так обидели артиста или, быть может, его уже просто все достали одними и теми же вопросами? Тем не менее Киркоров, видимо, не умеют общаться по-другому и сразу бьет, если кто-то ему не нравится.

До этого артист просто не сходил с первых полос СМИ, после того, как сделал несколько пластических операций (в том числе, на ягодицы), покрасил волосы и бороду и явно сменил стиль в одежде.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пластический хирург высказался о новых ягодицах Киркорова.

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