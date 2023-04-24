Кто рано встает, тому Бог подает: китайский совет дня на понедельник, 24 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 апреля 2023 года?

От этого понедельника нужно взять по максимуму. Энергии дня будут помогать делать дела, строить отношения, продвигать и продвигаться. Не время лениться и раскачиваться — врубайте скорость на полную.

Совет дня: запланируйте на понедельник самые сложные разговоры и самые ответственные переговоры. Благодаря особому сочетанию энергий они имеют все шансы пройти просто идеально.

Предостережение дня: не начинайте в понедельник судебные процессы и не ломайте старые конструкции. Можете так увлечься, что будете заниматься этим долгое время.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.