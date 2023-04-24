Рэпер SCALLY MILANO сделал громкое заявление после срыва концерта в Петербурге

Часть обращения исполнителя выглядит, как попытка оправдаться, но другая часть — как настоящая исповедь.

Рэпер SCALLY MILANO (настоящее имя Данил Слонов — Прим. ред.) в своем Telegram-канале опубликовал обращение к подписчикам, тем, кто его поддерживает, и тем, кто невзлюбил исполнителя после скандала на концерте в Петербурге, связанном с наркотиками.

Молодой человек категорично высказался против нездорового образа жизни, заявив, что сам не употребляет ни наркотики, ни алкоголь. Он добавил, что сам вырос в маленьком городе, а затем сделал шокирующее признание, о котором ранее молчал.

«Моя мать зависимая. И сейчас находится в клинике. <…> Мне нужно помогать ей морально и финансово, я пытаюсь спасти ее и отправил в клинику на лечение, я пообещал ей что перевезу ее в Москву. <…> Мой отец сейчас находится в СИЗО, у меня очень трудный период в жизни, и мне нужно помогать отцу также. <…> Я нашел адвокатов для него, пытаюсь помочь всеми силами», — написал исполнитель.

Рэпер поделился с аудиторией тем, что его мать и отец пили всю его осознанную жизнь, а детство его было бедным. SCALLY MILANO не исключил, что подобный образ жизни повлиял и на него, а значит, что ему нужно будет обратиться к специалисту.

Также рэпер заявил, что большую часть песен написал в 17 лет, когда даже не подозревал, что сможет стать популярным. Исполнитель заявил, что открыто выступает против наркотиков, а песни и тексты — это поток мыслей, попытка как-то выразить свое прошлое. И именно поэтому многие его фанаты — это не наркоманы, а люди, которые столкнулись с похожими проблемами.

В субботу вечером большой сольный концерт SCALLY MILANO был прерван после первой же песни сотрудниками полиции. Долгое время ходили слухи о том, что мероприятие остановили из-за смерти несовершеннолетней от передозировки наркотиками, но информацию даже об интоксикации не подтвердили ни сам исполнитель, ни организаторы концерта, ни правоохранительные органы. Вероятной причиной остановки концерта является антинаркотический рейд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на этот скандал отреагировала директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ), член Общественной палаты России Екатерина Мизулина и как она высказалась о творчестве исполнителя.