Ксения Бородина пожаловалась на травлю своей матери в сети

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему ее мама не ведет личный блог и старается держаться подальше от соцсетей. Поклонники звезды сочли, что Инна Булатовна могла бы стать популярным блогером, делиться жизненным опытом и рассказывать подписчикам о воспитании внучек, например. Но вряд ли такой аккаунт когда-нибудь появится, потому что критики и откровенно грубых комментариев хейтеров мама Бородиной не выдерживает.

Как отметила телеведущая, Инна Булатовна очень эмоциональная и ранимая, она может болезненно воспринять то, что дочери покажется сущей мелочью. И если звезда «Дома-2» давно раскусила авторов гневных постов и не боится услышать оскорбление от постороннего, ее родительница — нет.

«У моей мамы нет соцсетей… Она бы не пережила эти комментарии, она очень впечатлительная. Более того, она любит TikTok, и тут она мне сегодня рассказала, как какой-то отрывок там выставили и очень много плохих комментариев про нее. А у меня в директ наоборот, только хорошие отзывы, более того, вы обожаете мою маму и только хорошее про нее пишете», — обратилась Бородина к поклонникам.

Как объяснила телеведущая, ей не удалось убедить маму не обращать внимания на хейтеров. У публичных людей всегда есть ненавистники, много или единицы, но находятся. Эту неизбежную часть своей профессии Ксения Бородина приняла давно, но даже она порой резко отвечает на выпады подписчиков. Инне Булатовне объяснить суть социальных сетей невозможно, уверена селебрити.

Бородина воспитывает двух дочерей от разных браков, мама живет с ними в одном доме и ежедневно помогает. Отец старшей девочки Марии Юрий Будагов не приезжает вообще, папа младшей Теоны Курбан Омаров утверждает, что редко навещает ее из-за козней бывшей жены. Ксения нередко публично осуждает бывших мужей за их поведение. Но недавно, писал 5-tv.ru, она внезапно заговорила о третьем браке.